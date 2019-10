Prefeito Bruno Covas termina primeira sessão de quimioterapia

A primeira sessão de quimioterapia do prefeito de São Paulo Bruno Covas terminou por volta das 15h desta quarta-feira sem intercorrências, de acordo com boletim médico divulgado na noite de ontem. A sessão de quimioterapia começou às 9h de terça-feira. No total, serão três sessões de quimioterapia, quando será novamente avaliado pelos médicos.

O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, na região do cardia, na transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo.

Covas está internado desde a quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês para o tratamento de uma erisipela. No dia 25, foi diagnosticado trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes diagnosticaram tromboembolismo pulmonar. Na última segunda-feira, os médicos anunciaram que, após o diagnóstico de câncer, o prefeito passaria pelo tratamento quimioterápico. Ele continua recebendo tratamento para a tromboembolia pulmonar.

O prefeito anunciou na terça que vai continuar no cargo durante o tratamento que está realizando para combater o câncer. Ele ressaltou que está despachando e fazendo reuniões de trabalho no próprio Hospital Sírio-Libanês, onde está internado.