Atos políticos em várias cidades marcam aniversário de Lula

Militantes petistas e simpatizantes da campanha "Lula Livre" promovem hoje eventos em comemoração dos 74 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em várias cidades do País. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade pernambucana de Caetés. Os atos comemorativos começaram na quinta-feira passada. Bancas para coleta de assinaturas para a campanha Lula Livre" foram espalhadas por vários pontos das principais cidade do País, especialmente em São Paulo, berço do petismo. As comemorações serão encerradas amanhã.