CCJ do Senado aprova de forma simbólica novo parecer da reforma da Previdência

Em uma reunião esvaziada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (22) a última versão do relatório da reforma da Previdência, deixando a proposta pronta para ser votada em segundo turno no plenário do Senado. A aprovação do novo parecer do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) foi feita de forma simbólica no colegiado após acordo com a oposição.