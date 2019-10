Eduardo Bolsonaro nomeia novos vice-líderes na Câmara

Senado derruba vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade

Em uma derrota para o governo, o Congresso Nacional derrubou na noite de ontem 18 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade. Outros 15 pontos que haviam sido barrados acabaram mantidos. A derrubada teve aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que, assim como outros parlamentares, ficou irritado com a operação da Polícia Federal, na semana passada, que teve como alvo o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).