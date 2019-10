Por acordo com Mercosul, Bolsonaro faz saudação a presidente português

Rumo ao Japão, aonde chega nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez uma escala em Lisboa neste domingo, e aproveitou para deixar uma mensagem de apoio ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Costa faz parte do Partido Socialista (PS) e venceu o pleito no início do mês com a manutenção da coalizão de esquerda.

Bolsonaro assinou uma carta parabenizando o primeiro-ministro pela reeleição. O momento foi registrado em fotos. Em uma delas, o presidente brasileiro aparece assinando o texto ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do assessor especial da Presidência, Filipe Martins.

O documento assinado por Bolsonaro foi entregue a diplomatas locais. "Isso é uma sinal de amizade e da relação profunda que os dois países têm", avaliou um assessor que acompanha a viagem.

Além da relação histórica entre os países, o governo brasileiro precisa do apoio de Portugal para conseguir viabilizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. O texto, que deve ser encaminhado até 2021, durante o segundo mandato de António Costa, depende da aprovação do Parlamento Europeu e de todos os países-membros do bloco.

Em Tóquio, o presidente brasileiro participará da cerimônia de coroação do imperador japonês Naruhito, na terça-feira. O evento será restrito aos 2.500 convidados e não terá cobertura da imprensa. O desfile ao público que ocorreria pelas ruas da cidade foi adiado para 10 de novembro. O motivo são os estragos causados pelo tufão Hagibis, que resultou na morte de pelo menos 70 pessoas em diversas regiões do Japão este mês.