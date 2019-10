Carlos Bolsonaro usa Twitter do pai para pressionar STF e depois apaga

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) utilizou nesta quinta-feira (17) a conta no Twitter do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), para publicar uma mensagem defendendo a execução de pena após condenação em segunda instância, horas antes da sessão marcada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para analisar o tema, mas depois apagou a publicação. Em mensagem publicada em sua própria conta, Carlos afirmou que publicou "sem autorização do Presidente" e pediu desculpas. O vereador disse que não teve intenção de "atacar" ninguém e afirmou que queria "expor o que acontece na Casa Legislativa".

"Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do Presidente. Me desculpem a todos! A intenção jamais foi atacar ninguém! Apenas expor o que acontece na Casa Legislativa!", escreveu.

A mensagem publicada na conta de Bolsonaro dizia que ele sempre deixou claro que era favorável à prisão em segunda instância e destacava que há uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema sendo discutida na Câmara dos Deputados, relatada pela deputada federal Caroline De Toni (PSL-SC).

Questionada sobre quem fez a publicação na conta do presidente, por que ela foi apagada e se Carlos teve participação no episódio, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto disse que não irá comentar.

Carlos foi responsável por idealizar a estratégia digital de Bolsonaro, ainda na pré-campanha, fato que já fez o presidente atribuir sua vitória na eleição ao filho. Em novembro do ano passado, contudo, anunciou que não tinha mais "qualquer ascensão às redes sociais" do pai. Apesar das suspeitas de que ele continuava a utilizar as redes, o governo nunca confirmou isso.