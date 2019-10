Acolhida denúncia de impeachment de Daniel Guerra

O plenário da Câmara de Caxias do Sul acolheu, ontem, a sétima denúncia de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra (REP). Foram 14 votos a 8. O documento é de autoria do ex-vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu, que acusa Guerra de preconceito, discriminação e ilegalidade; é a terceira denúncia de Fabris contra o prefeito, sendo os dois pedidos anteriores arquivados.

Notícias sobre política no RS são importantes para você?

As principais alegações estão ligadas à negativa do Executivo para a bênção dos freis capuchinhos, em dezembro, na Praça Dante Alighieri; a inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que investiga supostas irregularidades na licitação da nova UPA Central; o desprezo pelas deliberações do Conselho Municipal de Saúde, que foi contra a terceirização do novo pronto atendimento; e que o governo não acatou a recomendação dos ministérios públicos Estadual e Federal para liberar a Praça Dante Alighieri para a realização da Parada Livre, no dia 17 de novembro de 2018. Após a votação, foram sorteados três vereadores para a composição da Comissão Processante: Alceu Thomé (PTB), Paula Iores (PSDB) e Elisandro Fiúza (REP).