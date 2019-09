Governo gaúcho paga parcela extra de salários atrasados dos servidores

Mesmo mantendo o regime conta-gotas de pagamento dos salários do funcionalismo, o governo gaúcho busca dar um alento a quem espera pelo dinheiro. Em comunicado na manhã desta sexta-feira (27), o Estado informou que depositará R$ 1.100,00 na segunda-feira (30) para os servidores com que recebem acima de R$ 2,5 mil. Também neste dia será paga a nona parcela do 13ª salário de 2018.

O pagamento correspondente aos vencimentos de agosto. A previsão, pelo calendário já divulgado, é que a quitação só vai ser feita em 11 de outubro, com 40 dias de atraso.

"O governo do Estado pagará na segunda-feira uma parcela de R$ 1.100 que não estava prevista no calendário do mês de agosto do Poder Executivo", diz em nota. "O depósito será possível pelas variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias, o que garante segurança para pagar uma parcela adicional", explicou o governo, com base em informações da Secretaria da Fazenda.

O governo quita nesta segunda os contracheques de até R$ 3.600,00 líquidos, que corresponde a 67% dos vínculos do funcionalismo. Em 10 de outubro, será paga uma parcela de R$ 3.400,00. A quitação alcança R$ 7.000,00 líquidos, ou 89% dos vínculos.

A nota acrescenta que o calendário de pagamento da folha de setembro será anunciado nesta segunda-feira.

Confira a tabela de pagamentos: