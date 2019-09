Nelson Marchezan Jr se recupera de cirurgia e reassume prefeitura na segunda

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, deve reassumir na segunda-feira (30) o posto no Paço Municipal. Marchezan passou por uma cirurgia no ombro direito, na última quarta-feira (25), em hospital da Capital, e teve alta nessa quinta-feira (26), segundo nota divulgada pela assessoria do prefeito na manhã desta sexta-feira (27).

O procedimento ao qual o prefeito foi submetido serviu para corrigir uma lesão conhecida como “slap”. "Foram colocados três grampos na inserção do bíceps", diz a nota. A cirurgia durou três horas.

O prefeito já sofria com a lesão havia tempo e se tornou crônica. "Foi contraída há mais de 20 anos quando praticava capoeira", conta a assessoria. "A decisão de realizar a cirurgia, agora, deve-se ao nascimento do seu terceiro filho, Benício, em abril deste ano. Em função das dores e das limitações, Marchezan tinha dificuldades até mesmo para pegar o bebê no colo."

No começo da semana, o prefeito postou foto no seu perfil no Twitter trocando a fralda do pequeno Benício, que completou cinco meses nesta sexta: