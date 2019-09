Decreto prorroga GLO na Amazônia Legal por mais um mês, até 24 de outubro

O governo federal prorrogou o prazo do emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal em ações de apoio ao combate de incêndio. Em edição extra do Diário Oficial da União publicada no período da tarde desta sexta-feira (20) o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou Decreto que estende o prazo até 24 de outubro de 2019.