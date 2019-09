Onyx diz que acordo da dívida com Rio Grande do Sul não sai em 2019

“Não, não, não.” Essa foi a resposta do ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sobre a chance de a União firmar ainda em 2019 o acordo de renegociação da dívida com o Rio Grande do Sul que está embutido no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Onyx disse, antes de participar de evento na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) na manhã desta quinta-feira (19), na Capital gaúcha, que o governo federal tem outras prioridades, como aprovar a reforma da Previdência e a Tributária, ambos no Senado. “Temos uma escala de prioridades, primeiro reequilíbrio fiscal através da Reforma da Previdência, depois a simplificação e desburocratização com a reforma tributária e, logo a seguir, ou concomitante, a revisão do pacto federativo”, listou.

O ministro admitiu que os estados precisam de recursos. “Estamos prevendo a redução e renegociação da dívida e, para isso, a União tem de se equilibrar.”

Onyx projetou para seis meses o prazo para a revisão do pacto e renegociações. Por isso, ao ser questionado pelo Jornal do Comércio se o RRF sai este ano, o ministro foi rápido e direto: “Não, não ... não”.

O representante do governo projetou que espera ver a reforma da Previdência aprovada nos dois turnos até o fim de outubro.