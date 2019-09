Mostra com charges criticando Bolsonaro reabre e pode ser replicada na França

Aberta em 2 de setembro e fechada menos de 24 horas depois , a exposição Independência em Risco retornou nesta segunda-feira (16) à Câmara de Porto Alegre. A visitação registrou grande fluxo de visitantes.

Tema de polêmica por incluir imagens que traziam críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), a mostra foi fechada por decisão da presidente da Câmara, vereadora Monica Leal (PP), a pedido do vereador Valter Nagelstein (MDB), mas voltou à Casa após liminar judicial emitida na semana passada ordenar a "reabertura imediata".

Para o fundador da escola Universo Expandido e cartunista Cristiano Ribeiro, e um dos artistas participantes, a decisão de encerrar o evento ajudou a chamar ainda mais a atenção para a mostra. "A exposição era na Câmara de Vereadores e provavelmente teria poucos visitantes. Agora estamos na França", comemora o artista.

Com a repercussão nacional e até internacional, o grupo Grafar (Grafistas Associados do Rio Grande do Sul) foi convidado a apresentar os trabalhos no país europeu, com reproduções das mesmas imagens exibidas na Capital gaúcha.

A visibilidade gerada pela polêmica ainda deve ampliar a agenda dos cartunistas em Porto Alegre. Além da reabertura na Câmara, a Independência em Risco chega nesta terça-feira (17) ao Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1853), em Porto Alegre.

> Veja os cartuns da mostra que foi fechada em Porto Alegre

Ribeiro acredita que a suspensão da mostra na Câmara ganhou maior projeção também após outra proibição, desta vez no Rio de Janeiro, no último dia 8, quando o prefeito Marcelo Crivella mandou recolher revistas em quadrinhos na Bienal do Livro por supostamente conter "conteúdo sexual" para menores de idade.

Para o fundador da escola Universo Expandido, há hoje "outros tipos de censura, como a econômica, que todos deveriam estar atentos". Ribeiro lembra do caso da mostra Queermuseu , fechada há pouco mais de dois anos, em setembro de 2017, no então Santander Cultural - hoje Farol Santander, em Porto Alegre. "As pessoas começaram a falar que iriam fechar suas contas no banco, e o banco fechou a exposição”, defende.