Poderes discutem LDO antes de conciliação na Suprema Corte

O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul sediou, no final da tarde desta quinta-feira (12), reunião (foto) entre as partes envolvidas na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020. O encontro foi realizado em função da audiência de conciliação marcada para a próxima segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), pelo presidente da corte, ministro Dias Toffoli. O presidente do TJ, desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, estará presente na audiência de conciliação em Brasília. Participaram da reunião no TJ o governador em exercício, Ranolfo Vieira (PTB); o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen; o defensor-público geral, Cristiano Heerdt; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Iradir Pietroski, e o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Santos Cardoso.