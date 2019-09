Gabriel Souza desiste de disputa pelo comando do MDB

Deputado estadual e secretário-geral do MDB gaúcho, Gabriel Souza anunciou que não vai concorrer à presidência nacional do partido no dia 6 de outubro, em Brasília, onde acontece a convenção nacional.

No mês passado, as Juventudes do MDB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo indicaram o nome de Gabriel Souza para disputar o comando do partido. O deputado não participou do evento em que seu nome foi sinalizado.

Ao justificar a decisão, Gabriel Souza afirmou que vai apoiar o movimento de renovação liderado pelo ex-senador Pedro Simon e pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). "A partir desse movimento, uma candidatura de minha parte não seria contributiva e oportuna para o processo", avaliou.

Em um documento intitulado Renovar é Preciso, o deputado estadual também fez uma crítica ao modelo de eleição interna do diretório nacional e do distanciamento da executiva com a militância.