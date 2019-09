Cidadania lança pré-candidatura de Any Ortiz para prefeitura de Porto Alegre

Porto Alegre ganhou mais uma pré-candidata nas eleições majoritárias do ano que vem: o partido Cidadania (antigo PPS) pretende lançar Any Ortiz à prefeitura da Capital na eleição de 2020). A agremiação também pretende compor chapas majoritárias em outras cidades, como São Leopoldo, Santa Maria e Bento Gonçalves. O anúncio foi feito em encontro do partido nesta sexta-feira (6) na Assembleia Legislativa.

Quinta deputada estadual mais votada em Porto Alegre nas eleições de 2018, saltando de 8 para 25 mil votos em comparação a 2014, e terceira em todo o Estado, Any destacou o “momento importante” que é disputar o Paço Municipal da “sua cidade”.

Com ela, aumenta o número de mulheres que podem concorrer pela prefeitura no ano que vem – as especulações em torno de nomes como Manuela D’ávila (PCdoB), Luciana Genro (PSOL), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Monica Leal (PP) são fortes.

A deputada acredita que esta “pode ser” a eleição das mulheres na Capital: “Porto Alegre nunca teve uma prefeita mulher. Temos aí a grande de possibilidade. É importante, mas não só da eleição da mulher pela mulher, mas também saber qual tem o melhor projeto para a cidade”.

Any também comentou sobre uma possível aliança com Sebastião Melo, um dos possíveis candidatos do MDB, com quem mantém “boa relação, inclusive apoiando a candidatura dele (à prefeitura) em 2016. Acho um político muito competente, mas primeiro temos que saber o que o MDB vai fazer”.

Quem também vê “com bons olhos uma aliança com os emedebistas” é o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. “O MDB do Rio Grande do Sul tem uma outra característica. Venho também de um antigo MDB que era bom, o de Pernambuco. Os dois mais fortes no campo das ideias. Aqui ainda tem muito isso bem forte” declarou Freire.

Freire aponta as candidaturas em grandes prefeituras do Estado como “um pouco preparatórias para as eleições de 2022, quando terá cláusula de desempenho, que se o partido não superar, perde sua funcionalidade”.

Porto Alegre já tem 12 pré-candidatos de seis partidos

Com a oficialização da pré-candidatura de Any Ortiz pelo partido Cidadania, antigo PPS, a Capital dos gaúchos já conta com 12 pré-candidatos confirmados à prefeitura, distribuídos entre seis partidos, a mais de um ano do pleito.

O primeiro foi o DEM, que em 29 de abril, lançou o ex-vereador de Porto Alegre e atual deputado estadual, Thiago Duarte. Além dele, outros dois deputados estadual tem a intenção de concorrer. Juliana Brizola, além de ventilar nos bastidores do PDT, já declarou vontade de ser candidato, e Rodrigo Maroni afirma veementemente que disputará o passo pelo Podemos.

O MDB é o partido com mais pré-candidatos. Querem concorrer os vereadores André Carús e Valter Nagelstein, o secretário de Segurança Pública do governo estadual José Ivo Sartori (MDB) Cezar Schirmer, o deputado estadual Sebastião Melo e a secretária de Habitação Comandante Nádia.

O partido provavelmente realizará prévias para tomar a decisão, com eleições internas que só se realizarão após a janela partidária. Nagelstein, porém, já declarou que concorrerá à prefeitura “no MDB ou fora dele”.

A Câmara da Capital está apinhada de pré-candidatos. São seis os vereadores que já demonstraram intenções claras de concorrer. Além dos já citados, dois são da bancada do PP: Monica Leal, presidente do Legislativo, e Ricardo Gomes. Além deles, o vice-prefeito Gustavo Paim fecha o quadro de possíveis concorrentes pela sigla.