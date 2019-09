Fenaj e Sindjors repudiam 'censura' à exposição na Câmara de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) divulgaram nota em que repudiam, “com veemência”, a atitude de vereadores da Câmara Municipal que decidiram cancelar a exposição Independência e Risco. A mostra é composta por charges e cartuns com críticas ao governo federal.

Inaugurada nessa segunda-feira (2), a mostra que satirizava a política do governo Jair Bolsonaro (PSL) foi cancelada em menos de 24 horas . Os materiais estavam em painéis no hall na frente do plenário Otávio Rocha. A presidente da Câmara, vereadora Mônica Leal (PP), considerou o conjunto de 36 cartuns ofensivo ao presidente da República.

Com o título “Ato de censura na Câmara da capital gaúcha”, a nota oficial das entidades de jornalistas ataca nominalmente a “posição do vereador Valter Nagelstein (MDB) de impedir a permanência da exposição de cartuns”.

Em seu Twitter (@valtern), Nagelstein disse que a “exposição é uma ofensa ao presidente do Brasil, que gostem ou não, foi eleito pela vontade soberana do povo. É um acinte e um crime isso estar aqui. Na sede do PT ficaria bem!”. No Facebook, o vereador postou um vídeo de quase 10 minutos mostrando a mostra e fazendo críticas.

A manifestação da Fenaj e Sindjors afirma que a “solicitação do vereador emedebista à presidenta do Legislativo da Capital, imediatamente acatada por ela, é de clara censura e, por isso, absurda e inaceitável”. Relaciona ainda que a postura “vem ao encontro da cruzada liderada por Jair Bolsonaro, contra a imprensa e contra os profissionais que fazem humor”.

Após reconhecer a importância do trabalhas dos autores, as diretoria do sindicato e da federação dos jornalistas repudia “toda atitude de censura, repressão ou cerceamento de trabalho de profissionais da imprensa, assim como defende a total liberdade de expressão e de atuação dos nossos colegas”. "É usando lápis, pincéis e tintas, como arma contra o autoritarismo, a intolerância e a violência, que resiste o jornalismo de opinião”, ressaltam.

A nota ressalta que um dos trabalhos censurados é do ex-presidente do Sindjors e da Fenaj Celso Augusto Schröder. Outros participantes são Edgar Vasques, Santiago, Vecente, Dóro, Elias, Alexandre Beck, Alisson Affonso, Bier, Bruno Ortiz, Edu Oliveira, Eugênio, Gui Moojen, Hals, Kayser, Koostela, Latuff, Nik e Uberti.