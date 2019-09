Operação do MP prende Garotinho e Rosinha no Rio

Os ex-governadores Anthony Garotinho (PRP) e Rosinha Matheus (PL) foram presos, na manhã desta terça-feira (3), em operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, órgãos vinculados ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Os pedidos foram feitos em razão de investigações sobre superfaturamento em contratos celebrados entre a prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht, para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz I e Morar Feliz II durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita (2009/2016). As casas construídas pela Odebrecht não tinham porta, telhado e janela.