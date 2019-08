Depois de desgastes, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro trocam gentilezas

Após semanas de confronto, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deram sinais de alinhamento e trocaram afagos em evento de lançamento do "Em Frente, Brasil", realizado nesta quinta-feira no Palácio do Planalto.

O primeiro sinal de reaproximação ocorreu no começo do evento. A pedido de Bolsonaro, o ministro atrasou a sua descida pela rampa que leva ao salão do evento para acompanhar o presidente. Na rampa, eles se abraçaram e foram aplaudidos pelos presentes. Depois sentaram um ao lado do outro. Os demais ministros desceram separadamente. Em seu discurso, Bolsonaro disse que Moro "é um patrimônio nacional" que abriu mão de 22 anos de magistratura "não para entrar numa aventura, mas sim na certeza que todos nós juntos podemos fazer melhor para nossa pátria".

O "Em frente Brasil" prevê a união das forças de segurança municipal, estadual e federal para atacar o problema de violência urbana. O projeto-piloto será feito em cinco cidades, uma em cada região do País: Ananindeua (PA), Paulista (PE), Caiacica (ES), São José dos Pinhais (PR) e Goiânia (GO). A ideia é aliar medidas de segurança pública e ações sociais e econômicas.

O presidente afirmou mais de uma vez que seus ministros têm "liberdade". "Eles devem satisfação a vocês, povo brasileiro. E eles têm uma coisa importante: iniciativa. Têm essa liberdade de buscar soluções ao nosso Brasil", declarou o presidente. Moro também fez acenos ao presidente. Afirmou que o programa "Em Frente Brasil" foi desenvolvido seguindo orientações de Bolsonaro. "É certo que não devemos ignorar esforços que governadores e prefeitos estão fazendo, mas é inegável o mérito do governo federal e do presidente", disse.

O ministro declarou que a criminalidade tem caído em ritmo mais rápido no governo Bolsonaro, o que, segundo ele, não tem sido corretamente observado pela imprensa. "Não me lembro de outro período com redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses de governo", declarou ele.

A reaproximação vinha sendo sinalizada durante a semana. Bolsonaro e Moro tiveram uma conversa reservada no Planalto na terça-feira, quando conversaram sobre uma "rede de intrigas" que teria o objetivo de desgastar a relação dos dois, como noticiou o Estado. Horas após o encontro, ambos trocaram afagos nas redes sociais. Moro tuitou que o presidente tem compromisso com o combate à corrupção. Bolsonaro respondeu: "Vamos, Moro!".

Em novo aceno a Moro, o Planalto reforçou, na quarta-feira, que o ministro tem autonomia para decidir sobre troca de comando da Polícia Federal.