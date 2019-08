Decreto suspende permissão de queimadas por 60 dias

Decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, proíbe por 60 dias a permissão para queimadas em todo o território nacional. O Palácio do Planalto já havia informado na noite de quarta-feira (28) que trata-se de "medida excepcional e temporária, com o objetivo de proteção ao meio ambiente". A medida é anunciada em meio à crise ambiental por queimadas na Amazônia.