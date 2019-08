Procuradores protestam na Capital por lista tríplice

Os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) realizam, às 10h30min desta sexta-feira, em frente à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, um ato público em defesa da lista tríplice com indicações para o cargo de procurador-geral da República.

Os membros do MPF querem que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) escolha um dos três nomes escolhidos pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Neste ano, os três nomes escolhidos pela ANPR são o subprocurador-geral Mário Bonsaglia (478 votos), a subprocuradora Luiza Frischeisen (423) e o procurador regional Blal Dalloul (422). A eleição para composição da lista tríplice ocorreu em junho, com a participação de 82% dos membros da carreira do MPF.

"A lista tríplice é um costume constitucional respeitado há mais de uma década, cuja elaboração é precedida de amplos debates, de forma transparente. A lista é a garantia de um Ministério Público independente, com capacidade para combater a corrupção", afirma a procuradora da República Letícia Carapeto Benrdt.

Membros do MP defenderam a independência do processo eleitoral. "A escolha para a PGR não pode ser aleatória. A lista tríplice confere independência ao chefe do MPF e evita que a instituição fique com um vácuo de liderança, cuja consequência é imprevisível", completa o procurador da República Sérgio Pinel. "O Ministério Público não deve estar alinhado ao governo, deve estar alinhado à Constituição", arremata o procurador regional da República Marcelo Beckhausen.