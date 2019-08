Governo autoriza envio das Forças Armadas para combater incêndios na Amazônia

O governo federal autorizou nesta sexta-feira (23) a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para que as Forças Armadas atuem no estado de Roraima. O objetivo é que a medida seja estendida a todos os estados da Amazônia Legal. Mais cedo, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado que a "tendência" era que o governo acionasse tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região amazônica.

O Diário Oficial da União trouxe em edição extra o Decreto 9.985, que autoriza o emprego das Forças Armadas e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal.

O uso fica condicionado ao requerimento do governador de cada estado. O decreto confirma que o período do uso das Forças Armadas na região será de 24 de agosto a 24 de setembro, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos Estados da Amazônia Legal que requererem: ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais; e levantamento e combate a focos de incêndio.

Caberá ao ministro da Defesa definir a alocação dos meios disponíveis e os comandos que serão responsáveis pela operação.

Como primeira ação, as Forças Armadas vão começar a atuar em Roraima com dois aviões, que poderão despejar produtos para combater o fogo. As queimadas recordes na região amazônica vêm despertando forte preocupação dos governos europeus e da comunidade científica, com ampla divulgação negativa sobre o governo brasileiro.

França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica.

Na noite dessa quinta-feira (22), o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) despacho que determina que todos os ministros adotem "medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica".