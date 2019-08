Bolsonaro indica 3 nomes para conselheiros do Cade

O presidente Jair Bolsonaro indicou três nomes para conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (23) e ocorrem depois que foram retirados de tramitação outros dois nomes a pedido de senadores, em um momento em que os parlamentares devem avaliar a eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) para embaixador nos Estados Unidos. Foram indicados nesta sexta-feira para conselheiros do órgão: Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, Luiz Henrique Bertolino Braido e Sérgio Costa Ravagnani.

Responsável pela análise de fusões de empresas e pelo julgamento de infrações como a prática de cartéis, o Cade está com quatro cadeiras de seu tribunal vagas e não tem quórum para realizar sessões de julgamento.

As duas indicações canceladas eram de Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende, que tinham sido escolhidos pelos ministros da Justiça, Sergio Moro, a quem o Cade é vinculado, e da Economia, Paulo Guedes. Havia resistência de parlamentares aos dois nomes por terem sido indicados pelos dois ministros sem negociação prévia no Senado.

Além dos conselheiros, Bolsonaro indicou nesta sexta-feira Lenisa Rodrigues Prado para o cargo de procuradora-chefe do Cade e o atual superintendente-geral do órgão, Alexandre Cordeiro Macedo, para mais um mandato no cargo.

Todos os indicados passam por sabatina em comissão do Senado e precisam ter seus nomes aprovados pelo plenário da Casa.