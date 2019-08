Bolsonaro acusa Macron de colonialismo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reagiu às críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, e afirmou que a proposta de discutir a onda de queimadas na Amazônia na Cúpula do G-7 "evoca mentalidade colonialista descabida no século 21". "Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter, pouco depois de protagonizar uma live nas redes sociais sobre o assunto.