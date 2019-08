'Estou apenas cuidando do meu quadrado', alega o vice-presidente Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão interrompeu seu período de silêncio e, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, disse que o presidente Jair Bolsonaro decidiu "tratar pessoalmente" da comunicação. E que ele, Mourão, "está cuidando" do seu "quadrado". Alvejado pela ala ideológica do governo, que o acusou de tentar ofuscar o presidente, Mourão deixou de dar entrevistas diárias sobre os diversos assuntos da República.

Ao jornal, o general afirmou que "antes reclamavam que ele (Bolsonaro) não falava com a imprensa e agora, reclamam do que ele fala". Sobre as críticas ao tom adotado pelo presidente em declarações recentes, Mourão contemporizou. "Não espere que ele vá tecer comparações pensando em grandes mestres da filosofia. Ele vai se expressar com a linguagem dele, usando sujeito, verbo e predicado", declarou o vice-presidente.