Com eleições na Argentina, Rio Grande do Sul 'pode virar Roraima', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, em visita ao Estado nesta segunda-feira (12), que o Rio Grande do Sul "pode virar Roraima", caso se confirme a eleição "da turma de Cristina Kirchner" na Argentina, após a vitória da chapa de oposição liderada por Alberto Fernández no país vizinho.

"Só hoje, a bolsa caiu 10% e o dólar subiu 30%. Quer recado mais claro que isso?", afirmou Bolsonaro durante visita ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (12) para entrega de obras de duplicação da BR-116

A comparação do presidente se deve ao fato do estado de Roraima, na região Norte do País, estar recebendo um número crescente de venezuelanos que fogem da crise econômica. "Não queremos nossos irmãos argentinos fugindo de lá no futuro. Com a 'turma da Cristina Kirchner', a tendência é o regime semelhante ao da Venezuela na Argentina", disse Bolsonaro.

"O mercado do mundo não aceita mais o socialismo", afirmou Bolsonaro ao criticar a política econômica do governo de Nicolás Maduro. O presidente ainda definiu a situação da Argentina como "uma grande preocupação".