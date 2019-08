Deputados estaduais voltam às atividades depois do recesso

Com o fim do recesso na Assembleia Legislativa, que se estendeu de 17 a 31 de julho, os deputados voltam às atividades no plenário e nas comissões do Parlamento. Nesta semana, estão previstas cinco audiências públicas e o encerramento das atividades de duas comissões especiais: a que debate a Previdência Pública e a que investiga a violência contra a população LGBT.

Hoje, a Comissão Especial de Integração do Transporte Metropolitano, presidida pelo deputado Sebastião Melo (MDB), realiza audiência pública com o tema "O futuro da mobilidade urbana no Brasil", às 14h, na sala João Neves da Fontoura (Plenarinho).

Na quarta, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a pedido de Sofia Cavedon (PT), realiza uma audiência, para debater o fechamento e a situação dos restaurantes populares de Porto Alegre. Na quinta-feira, a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle realiza um debate público sobre o projeto de construção da Usina Termelétrica de Rio Grande. A proposição é de Fábio Branco (MDB). Outra audiência tratará do método de execução penal Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), que será debatido na quinta-feira na Comissão de Segurança e Serviços Públicos.