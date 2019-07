atual composição do secretariado do governo nelson marchezan júnior

Secretaria

da Cultura

Luciano Alabarse

Está no cargo desde o início do governo

Diretor de teatro, Luciano Alabarse foi o idealizador do festival Porto Alegre em Cena.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Eduardo Cidade

Assumiu a pasta no dia 15 de novembro de 2018

O administrador Eduardo Cidade, que foi gerente de relações institucionais da Rede Walmart por mais de 10 anos, entrou no lugar do secretário interino Leandro de Lemos. Lemos, que era secretário-adjunto da pasta, dirigia os trabalhos desde que o vereador Ricardo Gomes (PP) renunciou ao cargo e voltou ao Legislativo municipal, em agosto de 2017.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte

Comandante Nádia (MDB)

Assumiu em 7 de janeiro de 2019

A vereadora e tenente-coronel da Brigada Militar, Comandante Nádia (MDB), substituiu Denise Russo, em janeiro de 2019. Denise comandava a pasta interinamente desde que a ex-secretária Maria de Fátima Záchia Paludo pediu demissão, em outubro de 2017.

Secretaria

de Educação

Adriano Naves de Brito

Está no cargo desde o início do governo

É professor da Unisinos e doutor em Filosofia.

Secretaria

da Fazenda

Leonardo Busatto

Está no cargo desde o início do governo

O economista Leonardo Maranhão Busatto deixou o cargo de subsecretário do Tesouro do Estado, no governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), para assumir a Fazenda da Capital.

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Marcelo Gazen

Assumiu em 7 junho de 2019

Advogado especialista em licitações e contratos públicos, Marcelo Gazen passou de adjunto a titular da pasta quando Luciano Marcantônio (PTB) deixou o cargo para voltar à vereança, em junho de 2019. Marcantônio, por sua vez, havia substituído Elizandro Sabino (PTB) em abril de 2018. Sabino deixou o cargo e retornou à Câmara de Vereadores para disputar a eleição de deputado estadual naquele ano.

Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade

Germano Bremm

Assumiu em 7 de junho de 2019

Depois de quase cinco meses sem titular, em maio de 2017, Maurício Fernandes foi nomeado para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams). No início de junho, o prefeito anunciou a substituição de Fernandes por Bremm, que é advogado e assessor técnico da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Secretaria de Parcerias Estratégicas

Thiago Barros Ribeiro

Assumiu o cargo em abril de 2019

Mestre em Políticas Públicas, o economista Thiago Barros Ribeiro assumiu a pasta em abril de 2019, quando o então titular, Bruno Vanuzzi, deixou o cargo para participar do governo do Estado.

Secretaria de Planejamento e Gestão

Juliana Castro

Comanda a pasta desde 1 de novembro de 2018

Em abril de 2018, o economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado substituiu José Alfredo Parode, que estava à frente da pasta desde o início da gestão. Desde 1 de novembro de 2018, a pasta está sob o controle de Juliana Castro. Ela é advogada e foi coordenadora-geral do gabinete do prefeito Nelson Marchezan.

Procuradoria-Geral

do Município

Eunice Nequete

Permanece no cargo desde 22 de junho de 2017

Eunice assumiu a PGM em junho de 2017, no lugar de Bruno Miragem, que deixou o cargo por motivos pessoais. Procuradora de carreira do Estado do Rio Grande do Sul, ela foi a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral do Estado.

Secretaria de Relações Institucionais

Christian Lemos (PSDB)

Foi nomeado para o cargo em 3 de julho de 2019

Ex-chefe de gabinete do prefeito Nelson Marchezan Júnior, Christian Lemos substituiu o vice-prefeito Gustavo Paim (PP), que acumulava a função desde maio de 2017. Nesse ano, Paim assumiu a pasta quando Kevin Krieger (PP) deixou o cargo.

Secretaria de Saúde

Pablo Stürmer

Assumiu a pasta em 1 de janeiro de 2019

Adjunto da Saúde, o médico Pablo Stürmer assumiu a pasta em 1 de janeiro de 2019, quando Erno Harzheim deixou o cargo para trabalhar no governo federal.

Secretaria de Segurança

Rafão Oliveira (PTB)

Assumiu em 7 de junho de 2019

Inspetor de Polícia e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Rafael Bernardo de Oliveira substituiu a delegada Cláudia Rocha em junho deste ano. Cláudia dirigia a pasta interinamente desde agosto de 2018, quando o titular, delegado Kleber Senisse, pediu demissão do cargo.

Secretaria de Serviços Urbanos

Ramiro Rosário (PSDB)

Está no cargo desde o início do governo

Um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL) no Rio Grande do Sul, Ramiro Rosário é formado em Direito pela Pucrs.

Secretaria de Transparência e Controladoria

Luciane Marques Rache

Responde pela pasta desde 10 de julho de 2019

Advogada e secretária-adjunta da pasta, Luciane assumiu como interina em julho desde ano, no lugar de Leonardo Busatto, que acumulava a pasta da Fazenda e, interinamente, a da Transparência. Busatto passou a cuidar da Transparência em fevereiro de 2018, quando o titular da secretaria Sandro Bergue pediu demissão. Bergue foi indicado para o cargo quando o governo Marchezan já estava no nono mês.