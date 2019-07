'Talvez pegue cana aqui no Brasil', diz Bolsonaro sobre Greenwald

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou neste sábado (27), em entrevista após evento no Rio de Janeiro, que o jornalista norte-americano Glenn Greenwald "talvez pegue uma cana aqui no Brasil". Greenwald é fundador do site The Intercept Brasil, que tem publicado desde junho reportagens com base em diálogos vazados do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Bolsonaro disse ainda que Greenwald e o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) são "malandros" por terem se casado e adotado dois filhos no País. Bolsonaro fazia referência a uma portaria publicada por Moro, na sexta-feira (26), que estabelece um rito sumário de deportação de estrangeiros considerados "perigosos" ou que tenham praticado ato "contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal".

"Ele (Greenwald) não se encaixa na portaria. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Esse é o problema que nós temos. Ele não vai embora, pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não", afirmou o presidente. A portaria do Ministério da Justiça foi publicada em meio às divulgações do The Intercept Brasil, que revelou, em trocas de mensagens privadas entre o ex-juiz e procuradores da força-tarefa, ingerência do atual ministro sobre as investigações.

O jornalista e o Intercept têm dito que não fazem comentários sobre suas fontes. Sobre sigilo da fonte, o artigo quinto da Constituição afirma: "É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".

Após as falas do presidente, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) declarou que, "ao ameaçar de prisão um jornalista que publica informações que o desagradam, o presidente Bolsonaro promove e instiga graves agressões à liberdade de expressão".

O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Paulo Jerônimo de Sousa, também saiu em defesa do jornalista: "A ABI estará sempre na trincheira da defesa da liberdade de expressão".