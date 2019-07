'Não temos uma ditadura', reage Greenwald à fala do presidente

O jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil, afirmou neste sábado (27) que a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre sua eventual prisão não faz nenhum sentido. "Ao contrário do que Bolsonaro deseja, não temos uma ditadura, temos uma democracia e para prender alguém é preciso mostrar evidencia de que a pessoa que você quer prender cometeu algum crime", disse Greenwald à Folha. "Bolsonaro não tem o poder para mandar pessoas serem presas por motivos políticos sem evidência de que a pessoa tenha cometido um crime. Ele quer ter, mas não tem", completou.

Bolsonaro, no mesmo evento no Rio de Janeiro, chamou o jornalista e seu marido de malandros por terem se casado e adotado duas crianças no País. "Isso é totalmente maluco porque o David e eu estamos casados há quase 15 anos. Peguei meu visto de permanência, baseado em nosso casamento, entre 2006 e 2007", acrescentou.