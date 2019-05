Leite anuncia a recondução de Fabiano Dallazen para a chefia do MP gaúcho

10

2019-05-22

Bruna Suptitz

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (22) na Federasul que vai reconduzir o atual procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, ao cargo. Dallazen foi o nome mais votado na eleição interna do Ministério Público Estadual. Leite recebeu a lista tríplice na segunda-feira e revelou sua decisão dois dias depois, durante a reunião-almoço Tá na Mesa.

Dallazen foi um dos palestrantes do evento, momento que Leite aproveitou para fazer o anúncio. "O painel da Federasul é oportunidade de discussão sobre papel da justiça. Com a presença do procurador Dallazen, pensei na oportunidade de informar da decisão que tomei de reconduzi-lo ao cargo." A fala foi interrompida por aplausos da plateia.





Leite justificou ainda que o anúncio da Federasul é "apropriado" porque a entidade deu "demonstração de desprendimento dos.... (interesses) imediatos e apoiou a proposta do ICMS, com a compreensão do que é importante para o Rio Grande do Su".





O governador afirmou que o outro candidato indicado na lista tríplice também é de "excepcional qualidade, mas o trabalho que vem sendo feito, de convergência, é que vejo na condução a oportunidade de ação coordenada, sem esperar qualquer privilégio, que cumpra papel de fiscalização, mas saiba consequências que os atos geram para o Rio Grande do Sul".





Dallazen teve a oportunidade de agradecer publicamente ao governador e disse se sentir satisfeito na Federasul, "que sempre recebeu o MP de forma colaborativa".