MP da reforma administrativa pode ser votada hoje

2019-05-22 03:00:00

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, disse ontem que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), acordaram com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em relatório aprovado pela comissão que tratou da Medida Provisória (MP) da reforma administrativa, a pasta havia sido dividida duas: Integração Nacional e Cidades. A expectativa do governo é que a MP seja votada hoje. A Câmara ainda terá que enfrentar a votação de outras três MPs que estão obrigatoriamente à frente da pauta.