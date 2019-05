Bolsonaro reafirma intenção de mudar regras na CNH

10

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta segunda-feira (20), sua proposta que prevê o aumento da validade da carteira de motorista de cinco para dez anos. Bolsonaro anunciou na semana passada que deverá enviar ao Congresso nos próximos dias um projeto que altera a validade atual. A proposta também prevê que o motorista só perca a habilitação caso atinja 40 pontos em infrações, o dobro do que prevê a legislação.

Em discurso na Firjan, onde recebeu a medalha do Mérito Empresarial, Jair Bolsonaro prometeu "acabar com a indústria das multas". "Quando você muda os DNIT no Brasil todo, a crítica vem pra cima da gente. Por que tem tanto patriota assim querendo ocupar esses cargos? Dá pra desconfiar", discursou.

Ele reiterou a intenção de mudar as regras na carteira nacional de habilitação. "A validade da carteira de motorista passa de cinco para dez anos. Eu sei que as clínicas de psicologia vão ficar chateadas comigo", ironizou Bolsonaro, arrancando alguns aplausos do público presente - formado em sua maioria por empresários.