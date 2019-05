Vaccari e Bumali também são afetados

10

684566

2019-05-17 03:00:00

A 4ª Seção do TRF-4 também determinou a execução provisória da pena de João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, e do pecuarista José Carlos Bumlai. Vaccari foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva, e Bumlai a nove anos e dez meses de reclusão por corrupção e gestão fraudulenta.

O processo é relativo a um empréstimo de R$ 12 milhões a Bumlai para repasse ao PT. Em troca, o partido facilitaria contrato da Schahin Engenharia para operar um navio-sonda com a Petrobras. O tribunal suspendeu a ação contra Fernando Baiano, que teria intermediado o contrato entre as empresas. Ele cumpre pena em regime domiciliar. A defesa de Vaccari alegou que ele teria direito a regime inicial semi-aberto, o que foi negado. Procurada, a defesa do ex-tesoureiro não respondeu. Segundo a advogada de Bumlai, Daniella Meggliorano, ele acredita que os tribunais superiores irão reparar as "ilegalidades da sentença".