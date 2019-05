Moro afirma considerar 'possível' aprovação do pacote anticrime ainda em 2019

10

683892

2019-05-13 20:41:28

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta segunda-feira (13), que considera "possível" a aprovação ainda em 2019 do pacote de medidas anticrime que encaminhou ao Congresso Nacional. "Acreditamos no projeto, que tem medidas simples e eficazes", afirmou o ministro ao chegar a um evento no Rio de Janeiro, à noite.

Moro participou da abertura do I Simpósio Nacional de Vitimização Policial, durante o qual foi lançado o documentário "Heróis do Rio de Janeiro", que trata de policiais militares atacados por criminosos durante o trabalho no estado do Rio. "O policial está aí para servir e proteger, e não para ser alvo da criminalidade", afirmou Moro.

"Não existe solução mágica (para o fim da vitimização dos policiais). Como estratégia, (uma medida seria) usar força sobrepujante. Para evitar o fator surpresa, a redução da criminalidade em geral", avaliou o ministro, que não quis se manifestar sobre sua possível indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), quando abrir a próxima vaga no órgão. "(Não falar sobre isso) É uma questão de respeito aos policiais vitimados", afirmou.