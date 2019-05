PP lança vice Gustavo Paim à prefeitura de Porto Alegre

10

683636

2019-05-13 03:00:00

Em convenção municipal neste sábado, em Porto Alegre, o PP lançou o vice-prefeito Gustavo Paim como pré-candidato à disputa municipal em 2020. O nome foi apresentado por Kevin Krieger, que deixou o comando do partido após sete anos na presidência.

Os vereadores Ricardo Gomes e Mônica Leal também foram apresentados como pré-candidatos à prefeitura. A decisão será do diretório municipal.

O evento de sábado também escolheu o vereador João Carlos Nedel como novo presidente da sigla na Capital. Ele sustentou que "o PP terá candidatura própria (em 2020), cabe ao atual diretório escolher entre os três nomes já anunciados nesta convenção".

Krieger citou a relação do partido com o PSDB em 2016, compondo a chapa com o atual prefeito de Porto Alegre, o tucano Nelson Marchezan Júnior, e, depois, abrindo mão da candidatura própria ao governo do Estado para apoiar Eduardo Leite (PSDB). "Agora, chega o momento da reciprocidade", defendeu.

O presidente estadual do PP, Celso Bernardi, citou a votação do senador Luis Carlos Heinze em Porto Alegre no ano passado, com 222 mil votos, para ilustrar "a força do PP da Capital".