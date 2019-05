Relator da reforma administrativa quer recriar ministérios

10

682875

2019-05-07 16:50:07

Agência Brasil

O líder do governo no Senado e relator da Medida Provisória que trata da reforma administrativa, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse nesta terça-feira (07) que, após negociação com o governo, vai propor em seu relatório o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional recriando os ministérios da Integração Nacional e o das Cidades. "Hoje de manhã em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ficou decidido que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai ser desmembrado e vai ser recriado o Ministério das Cidades e o da Integração Nacional", disse.

Outro ponto que, segundo Bezerra, foi acordado com o governo e fará parte do relatório a ser apresentado por ele é a proposta de recriar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). A Medida Provisória que estabelecerá a estrutura administrativa do governo deve deve ser apresentado ainda nesta terça-feira e a intenção, de acordo com o relator, é votar amanhã (08) na comissão parlamentar mista que analisa o assunto. A MP 870 recebeu 541 emendas parlamentares.