MDB promove debate sobre participação feminina na política

2019-05-03 03:00:00

O MDB Mulher do Rio Grande do Sul realiza neste sábado, em Igrejinha, a 20ª e última edição da série Diálogos, que debate a participação feminina na política e a promove dentro do partido. Entre os resultados práticos desta iniciativa, a sigla aponta o aumento de 18% de vagas nas câmaras municipais conquistadas pelo MDB em 2016, com a eleição de 199 vereadoras, e também um crescimento de 35,5% de mulheres no comando partidário. Hoje, elas presidem 38 diretórios municipais no Rio Grande do Sul, incluindo de grandes polos, como Alvorada, Erechim e Santana do Livramento. O núcleo ainda conquistou 30% de espaço no comando estadual da legenda e conta com 8 prefeitas, 10 vices e está organizado em 144 municípios.