Bolsonaro reúne ministros para tratar da Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro vai reunir no início da tarde desta terça-feira (30) ministros de Estado e o vice-presidente Hamilton Mourão, no Palácio do Planalto, para tratar da situação da Venezuela. Juan Guaidó, reconhecido pelo governo governo brasileiro como presidente encarregado da Venezuela, disse hoje que tem o apoio dos militares para , segundo ele, conseguir "o fim definitivo da usurpação" do governo de Nicolás Maduro.