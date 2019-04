Governo gaúcho inicia pagamento da folha de abril nesta terça-feira

10

681577

2019-04-29 08:39:31

O governo do Rio Grande do Sul começa a pagar nesta terça-feira (30) a folha de abril dos servidores com salário líquido de até R$ 1,1 mil. A quitação dos salários está prevista para o dia 22 de maio.

Os servidores que recebe até R$ 2 mil terão os créditos depositados no dia 10 de maio. Já os vencimentos de quem recebe até R$ 5 mil serão pagos no dia 13. No dia 14 recebem os servidores com salário líquido até R$ 10 mil. E, no dia 20, recebem os servidores com salário líquido até R$ 12 mil.

Os contracheques dos ativos, inativos do Executivo e pensionistas já estão disponíveis no Portal do Servidor e somam 343 mil vínculos e valor líquido de R$ 1,261 bilhão.