Câmara deve instalar comissão especial da reforma na quinta-feira

2019-04-24 14:50:43

Lideranças da Câmara estão trabalhando para indicar os membros de seus partidos que vão integrar a comissão especial da reforma da Previdência até esta quarta-feira, afirma o líder do Podemos, José Nelto (GO). Nelto esteve reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse que a ideia é que o presidente da Casa instale o colegiado na quinta-feira (25).

Nelto afirmou que a comissão terá 34 membros e seu partido terá direito a uma vaga de titular e uma de suplente. O líder do Podemos disse ainda que Maia tende a escolher um presidente para a comissão mais "independente".

O deputado Marcelo Ramos (PR-AM) é até o momento um dos mais cotados para assumir a posição.