O sequestro de R$ 157 milhões do governo do Estado foi suspendido pelo ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na sexta-feira (8), o Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul, realizou o bloqueio das contas do governo do Estado , que tinha como objetivo de destinar R$157 milhões para o pagamento de precatórios. Com isso a Procuradoria-Geral do Estado entrou com um pedido liminar.