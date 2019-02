Eduardo Leite vai vender helicóptero do governo para cortar gastos

10

2019-02-07 13:52:00

Bruna Suptitz

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (7), a uma plateia de empresários em Porto Alegre, que vai vender o helicóptero executivo do governo. A medida está no rol de ações para reduzir gastos.

Leite participa de evento do Lide-RS. A medida inusitada, que se soma a outras como a baixa de mil veículos próprios e revisão de locações para corte de despesas, foi apresentada à plateia. Segundo Leite, é um esforço do governo no ajuste das contas públicas. A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, detalhou algumas das definições em entrevista ao Jornal do Comércio

Segundo a Brigada Militar, a aeronave Bell 230 é avaliada em R$ 2,6 milhões e exigiria R$ 3 milhões em manutenção em quatro anos.

O governo também busca mudar a Constituição Estadual retirando a exigência de plebiscito para privatizar três estatais - CEEE, Sulgás e CRM. Os ativos devem ser usados para fazer o acordo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com a União sobre a dívida pública.

O governador pediu apoio do setor empresarial às reformas, que devem ter ainda a revisão da carreira do funcionalismo. Leite disse que "tudo que puder deve ser operado pelo setor privado". A afirmação arrancou aplausos da plateia.