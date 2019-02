10

2019-02-05 17:38:00

Boletim mostra que houve melhora do estado de saúde de Bolsonaro

Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein TWITTER JAIR BOLSONARO/AFP/JC

O presidente Jair Bolsonaro teve melhora de estado de saúde nas últimas 24 horas, de acordo com boletim médico divulgado no período da tarde desta terça-feira (5) pelo hospital. As visitas seguem restritas.

Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e segue evoluindo sem dor e febre, com redução da coleção líquida no abdômen.

"(O presidente) Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral", informou o boletim.

De acordo com o boletim, os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdômen.

O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.