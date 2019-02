Mourão diz que decisão sobre o aborto deve ser pessoal

10

2019-02-01 12:04:05

O vice-presidente da República Hamilton Mourão concedeu entrevista ao jornal O Globo em que posicionou-se pessoalmente favorável ao aborto. Para Mourão, a decisão sobre a prática deve ser da mulher, deixando claro se tratar de sua opinião como cidadão e não como membro do governo.

"A questão do aborto também é algo que tem que ser bem discutido, porque você tem aquele aborto onde a pessoa foi estuprada, ou a pessoa não tem condições de manter aquele filho. Então talvez aí a mulher teria que ter a liberdade de chegar e dizer preciso fazer um aborto”, disse à publicação. "Minha opinião como cidadão, não como membro do governo, é de que se trata de uma decisão da pessoa", completou.

Na entrevista, Mourão ainda comentou sobre suas diferenças em relação ao presidente Jair Bolsonaro. ''Não é uma questão de um é o antípoda do outro, como fica querendo ser caracterizado. Muito pelo contrário. Ele tem uma experiência e eu tenho outra, que se retrata depois na forma como a gente conduz'', afirmou Mourão. Enquanto Bolsonaro construiu carreira na política por quase trinta anos, Mourão ocupou diferentes postos dentro do Exército.

No primeiro mês do governo Bolsonaro, Mourão assumiu a presidência de forma interina por duas vezes - uma durante a ida do presidente ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, e no início da semana, quando Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia e ligação dos intestinos, após facada durante a campanha eleitoral.