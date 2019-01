Bolsonaro foi submetido a exames e cirurgia está confirmada, diz boletim médico

10

2019-01-27 18:01:00

O presidente Jair Bolsonaro foi submetido à avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais, informou na tarde deste domingo (27) o boletim médico do hospital Albert Einstein, assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelo diretor-superintendente do hospital Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.

A cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal está confirmada para esta segunda-feira (28). Ee vai retirar a bolsa de colostomia colocada desde que sofreu o atentado com facada em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral para presidente.

No hospital, Bolsonaro gravou vídeo e postou no Twitter demonstrando solidariedade com as vítimas e familiares do rompimento da barragem em Brumadinho, que o presidente se referiu como "aquela barbaridade em Brumadinho".

Vestindo uma bata azul, Bolsonaro disse que a tragédia de Brumadinho "afeta a todos nós e nós somos solidário às famílias das vítimas". Ele disse que sobrevoou a região no sábado (26), e que os ministros de seu governo já haviam tomado as medidas necessárias para "minorar a dor dos familiares e dar apoio aos sobreviventes".

Bolsonaro deu entrada às 10h33min deste domingo no hospital Albert Einstein. Sobre a cirurgia, Bolsonaro disse, no vídeo: "Amanhã, a partir das sete da manhã, devo ser submetido a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas se deus quiser, correrá tudo bem". Ele agradeceu às orações recebidas.