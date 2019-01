Mourão evita holofotes em cerimônia de troca de comando da cavalaria no Rio

10

2019-01-22 12:31:24

Mourão fez a passagem de Comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda Regimento no Rio TANIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou na manhã desta terça-feira (22), da cerimônia da troca de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, na Vila Militar de Deodoro, na zona leste do Rio de Janeiro. Mourão não discursou no evento e saiu sem falar com a imprensa.

A cerimônia contou com algumas dezenas de militares, familiares e uma grande estrutura para suportar o intenso calor da região. Mourão, general de artilharia, foi muito homenageado no evento. O ato transcorreu sem problemas, com exceção da queda de um dos oficiais de um cavalo. O oficial machucou apenas o braço, segundo a assessoria.

A banda chegou a tocar o hino do Flamengo no final da cerimônia, time do presidente em exercício, e cuja vitória foi comemorada por ele no primeiro dia como presidente. Segundo a assessoria do evento, Mourão já tinha o compromisso da troca de comando em sua agenda de vice-presidente e decidiu mantê-lo. Depois de um coquetel fechado, Mourão viaja para Brasília.