Ministério será firme na proteção aos recursos naturais, diz Salles

2019-01-14 16:56:02

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta segunda-feira (14), em almoço com empresários da construção civil que o ministério vai defender a preservação de ecossistemas como a Amazônia e o Cerrado. Ao mesmo tempo, ele prometeu destravar e simplificar os processos relacionados ao órgão.

"Nós seremos muito firmes na proteção aos recursos naturais. Nós vamos preservar a Amazônia, o Cerrado, os nossos rios", afirmou. "Vamos continuar a dar especial tratamento ao meio ambiente", garantiu.

De acordo com Salles, a gestão do ministério será aberta, transparente e de respeito à iniciativa privada. "Queremos menor burocracia, um ambiente de negócios com menor judicialização. Essa litigiosidade não é boa, é contraproducente até mesmo ao meio ambiente. Todo mundo (do governo) tem de estar imbuído deste objetivo", afirmou.

O ministro defendeu ainda "informatizar todos os processos, deixa-los transparente e de forma acessível". "Queremos dar garantia de maior agilidade", disse.