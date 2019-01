Executivo gaúcho quita salários de até R$ 3,5 mil

10

664322

2019-01-07 01:00:00

O governo do Estado quitou, na sexta-feira, a folha de dezembro para um novo grupo de servidores. Foram pagos os salários para quem recebe líquido entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil, ampliando para 226 mil o total de vínculos com os vencimentos em dia, o que representa 66% do funcionalismo do Poder Executivo.

O crédito ingressou nas contas dos servidores entre o final da tarde e o início da noite. Para atender os funcionários nessa faixa salarial (18.720 matrículas), a Secretaria da Fazenda precisou dispor de R$ 65,3 milhões em caixa. Os recursos têm origem na arrecadação do calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 e outras receitas.

Para contemplar os 34% de vínculos ainda pendentes, será necessária uma disponibilidade financeira superior a R$ 835 milhões. A parte líquida da folha de dezembro fechou em R$ 1,258 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Executivo contempla, neste mês, mais de 344 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.