Heinze visita Eduardo Leite no Palácio Piratini

10

664109

2019-01-04 01:00:00

O senador eleito Luis Carlos Heinze (PP, à direita na foto) visitou o governador Eduardo Leite (PSDB) no final da tarde de ontem, no Palácio Piratini. Eles conversaram sobre o cenário político e econômico nacional e do Estado. Durante a campanha, Heinze defendeu um movimento nacional para pressionar a União a pagar os ressarcimentos da Lei Kandir. Depois de eleito, já começou as articulações com os líderes de outros estados que tem valores a receber. Entre eles, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); e o de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL). Heinze encerra no final do mês o quinto mandato na Câmara dos Deputados e, em fevereiro, assume uma das três cadeiras do Rio Grande do Sul no Senado. Leite agradeceu a visita e disse reconhecer o valor do trabalho de Heinze para o Estado na capital federal.