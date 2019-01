Presidente português vai pedir a Bolsonaro apoio do Brasil para a CPLP

10

Agência Brasil

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai conversar nesta quarta-feira (2), em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro sobre as comunidades portuguesa e brasileira nos dois países, a conferência dos oceanos, as relações União Europeia e Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, uma vez que Venezuela está temporariamente suspensa) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Não há CPLP sem o Brasil. O Brasil é uma potência mundial, é um país líder do Mercosul, tem um peso fundamental no universo latino-americano", disse Rebelo de Sousa em Brasília. Segundo o presidente de Portugal, é fundamental a participação do Brasil na CPLP para que a língua portuguesa tenha no mundo o peso que merece.

"O Brasil tem de estar profundamente empenhado na CPLP" para que a comunidade de língua portuguesa tenha "peso no mundo." Além de Portugal, Brasil e Cabo Verde, integram a CPLP Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.